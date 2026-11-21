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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що визначиться з кандидатурою нового посла України у США після отримання остаточного звіту про роботу українських дипломатів у різних країнах. Водночас глава держави вже назвав кількох можливих претендентів на цю посаду.

Серед варіантів розглядають, зокрема, досвідченого військового, який добре володіє англійською мовою.

На запитання про можливе повернення Оксани Маркарової на посаду посла у США президент відповів, що її кваліфікація це дозволяє. «Її рівень достатній, може бути», – сказав Зеленський.

Крім Маркарової, президент згадав Юлію Свириденко, Сергія Кислицю, Дмитра Кулебу, Павла Клімкіна та міністра закордонних справ Андрія Сибігу. Зеленський також припустив, що посаду міг би обійняти досвідчений військовий із високим рівнем англійської.

Дати призначення президент не назвав. За його словами, кадрові зміни можливі й у посольствах України в інших ключових країнах.

Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами.

Нагадаємо, що Зеленський назвав умову для призначення нового посла у США.

Раніше ми також повідомляли, що Зеленський назвав кандидатів на посаду посла України у США

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