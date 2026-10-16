Зеленський розповів про додаткові F-16 від Бельгії, дефіцит ракет Patriot і обмеження Starlink

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Україна розраховує отримати додаткові винищувачі F-16 від Бельгії до кінця 2026 року, водночас стикається з дефіцитом ракет для систем Patriot та обмеженнями роботи Starlink.

Глава держави також прокоментував перспективи використання заморожених російських активів, можливість створення окремого європейського формату переговорів із Росією та обмін розвідувальними даними з партнерами.

За словами Володимира Зеленського, Україна розраховує отримати додаткові винищувачі F-16 від Бельгії до кінця 2026 року. Це питання обговорювали під час зустрічей із бельгійською стороною.

Президент наголосив, що ці літаки вже відіграють важливу роль у протидії російським повітряним загрозам. Зокрема, F-16 допомагають українським військовим боротися з російськими реактивними «шахедами».

Зеленський відзначив роботу українських пілотів і додав, що Київ продовжує працювати з партнерами над розширенням бойових можливостей української авіації.

Окрему увагу президент приділив нестачі перехоплювачів PAC-2 і PAC-3 для зенітних ракетних комплексів Patriot.

За словами Зеленського, значну частину цих ракет протягом тривалого часу спрямовують на Близький Схід. Через це Україна не належить до пріоритетних напрямків постачання американських перехоплювачів.

«Ми не є пріоритетом номер один щодо виділення PAC-2, PAC-3», — сказав президент.

Водночас Україна отримує ракети для протиповітряної оборони не лише від Сполучених Штатів, а й від інших міжнародних партнерів. Як пояснив Зеленський, постачання доводиться організовувати з різних джерел невеликими партіями, залежно від можливостей країн-партнерів.

Володимир Зеленський також повідомив, що обмеження швидкості роботи Starlink досі не скасували повністю. Ці зміни вплинули на використання супутникового зв’язку українськими військовими.

Президент пояснив, що Starlink необхідний не лише для проведення бойових операцій, а й для логістики на передовій та захисту цивільного населення.

Зокрема, безпілотники із супутниковим зв’язком використовують для доставки їжі та води військовослужбовцям, які тривалий час перебувають на позиціях під загрозою російських дронів.

За словами глави держави, обмеження швидкості створили додаткові труднощі у протидії російським реактивним безпілотникам. Україна працює з міжнародними партнерами, зокрема з Францією, над розширенням можливостей супутникового зв’язку.

Під час брифінгу президент знову порушив питання використання заморожених російських активів.

За його словами, Росія прагне повернути ці кошти, тоді як Україна зацікавлена в їх отриманні до можливого скасування обмежень проти РФ.

Водночас Зеленський не уточнив, у якому саме форматі Україна могла б отримати ці гроші. Питання використання заморожених російських активів залишається предметом дискусій між європейськими державами.

Президент також прокоментував ідею створення окремого європейського формату переговорів із Росією. За його словами, Україна зацікавлена в існуванні кількох паралельних напрямків, які могли б сприяти пошуку дипломатичного врегулювання війни.

«Моє бачення — дуже хочеться, щоб було кілька треків для того, щоб усе-таки була можливість іти до дипломатичного врегулювання цієї війни», — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що створення окремого європейського формату не повинно означати виключення будь-кого з переговорного процесу.

Глава держави також повідомив, що десятки країн передають Україні розвідувальні дані, назвавши це суттєвою допомогою. Окремо він згадав рішення щодо послаблення санкцій проти Росії, яке стало несподіваним для Києва.

Брифінг Володимира Зеленського відбувся після зустрічей із європейськими лідерами в Брюсселі. Серед ключових тем обговорення були подальша військова підтримка України, посилення протиповітряної оборони та підготовка до зимового періоду.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу після саміту Європейського Союзу в Брюсселі.

У п’ятницю, 16 жовтня, на полях другого дня саміту Європейського Союзу в Брюсселі президент України Володимир Зеленський уперше зустрівся з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром. Це перша розмова між політиками.

Україна очікує на поставку додаткових винищувачів F-16 від Бельгії до кінця 2026 року.

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