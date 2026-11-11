Зеленський розповів про очікування від переговорів Віткоффа та Кушнера із путіним

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Президент Володимир Зеленський заявив, що спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер вирушили до путіна з конкретними пропозиціями після зустрічі в Абу-Дабі, та повернуться з Москви у Дублін у четвер 12 листопада ввечері.

«Американці полетіли з конкретикою до Путіна. Мені б дуже хотілось, щоб вони прилетіли з конкретикою в Дублін. Я не дуже в це вірю, але надія є», — зазначив глава держави під час пресконференції.

За словами Зеленського, від американських перемовників Україна розраховує отримати фідбек щодо гуманітарного треку, зокрема можливого обміну полоненими у форматі «1000 на 1000» або «1200 на 1200», гарантій безпеки, а також припинення вогню в енергетиці, на морі та в об'єктах критичної інфраструктури. На переговорах в Абу-Дабі російська делегація відмовилась обговорювати припинення вогню, посилаючись на відсутність таких повноважень.

Окрім цього, на зустрічах обговорюється можливість тристороннього саміту на рівні лідерів для розв'язання територіальних питань та залучення Європи як рівноправного учасника майбутніх перемовин.

Джерело: пресконференція Президента України Володимира Зеленського.

Спецпредставник президента США Джаред Кушнер повідомив, що 11 листопада разом зі Стівом Віткоффом вирушить до Москви. Там представники адміністрації Дональда Трампа планують зустрітися з Путіним.

Перед цим Кушнер після перемовин в Абу-Дабі назвав найскладнішу перешкоду на шляху до миру.

Раніше в Абу-Дабі пройшов другий день переговорів України, США та Росії щодо завершення війни: головні підсумки.

До цього Зеленський визначив головне завдання української делегації на переговорах в Абу-Дабі.

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