0:00 / 0:00

Президент України заявив, що усвідомлює загрози власному життю, зокрема можливість замаху з боку Росії. Водночас, за його словами, він не може постійно зосереджуватися на небезпеці, хоча українські спецслужби неодноразово попереджали про можливі замахи.

Під час розмови журналіст NBC News Річард Енгель запитав Зеленського, чи побоюється той, що російський диктатор Володимир Путін може наказати його вбити у відповідь на українські далекобійні удари по території Росії.

Журналіст згадав попередні спроби замахів на українського президента, зокрема ймовірну підготовку нападу під час його перебування в Польщі. Зеленський відповів, що усвідомлює небезпеку, яка супроводжує його роботу під час війни. За його словами, українські військові щодня ризикують життям заради своєї країни та майбутнього наступних поколінь.

«Ми знаємо, що можемо померти. Але наші військові борються за нашу країну, за майбутнє наших дітей і онуків», – сказав президент.

Після цього Енгель перепитав, чи правильно він зрозумів, що Зеленський готовий померти заради життя України. Президент відповів, що просто виконує обов’язки глави держави.

За словами президента, російські спецслужби неодноразово намагалися організувати замахи на нього. Українські розвідники, представники сил безпеки та охорона регулярно попереджають главу держави про можливі загрози. Йому радять змінювати плани на день і ніч та посилювати заходи безпеки.

Водночас Зеленський наголосив, що не може постійно жити за правилами, які диктує страх. Він пояснив, що надмірна зосередженість на власному захисті суперечила б цінностям, за які бореться Україна.

«Але я не можу так жити. Інакше це буде не те життя, за яке ми боремося. Ми боремося за свободу», – наголосив глава держави.

Джерело: NBC News

Також Зеленський назвав умову, за якої Трамп і Сі можуть змусити Росію зупинити війну.

США передадуть Україні деталі переговорів Трампа в Китаї – Зеленський.

У Берліні відбудуться нові мирні переговори за участю представників США — Зеленський.

Читай нас у