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Президент України Володимир Зеленський очікує, що тристороння зустріч представників України, США та Росії відбудеться на початку листопада.

Глава держави поінформував литовського спікера про зустрічі в Осло та загальну ситуацію в переговорному процесі.

"Розраховуємо, що тристороння зустріч американської, української та російської команд відбудеться вже на початку листопада", — зазначив Зеленський.

Під час зустрічі сторони також детально обговорили європейську інтеграцію України та пріоритети литовського головування в Раді Європейського Союзу в першій половині 2027 року.

Зеленський наголосив на важливості відкриття решти двох переговорних кластерів для України до кінця 2026 року. Це потрібно, щоб під час головування Литви можна було розпочати закриття переговорних розділів.

Раніше речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що рішення про відновлення мирних перемовин з Україною не передбачає припинення бойових дій.

Про це Зеленський написав у своєму телеграм-каналі за підсумками зустрічі зі спікером Сеймасу Литви Юозасом Олєкасом.

Нагадаємо, що росія продовжуватиме удари по Україні попри тристоронні переговори – Кремль.

Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що переговори щодо врегулювання війни в Україні планують провести в першій половині листопада в Абу-Дабі у тристоронньому форматі за участю України, США та Росії.

Заява російського диктатора володимира путіна про згоду на відновлення мирних переговорів із Україною ще не гарантує їхнього реального проведення. Оцінювати результати будь-яких контактів необхідно за підсумками зустрічей, а не до їх початку, вважає президент Володимир Зеленський.

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