Зеленський скасував сім указів Януковича та Порошенка про відзнаки

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відомчі заохочувальні відзнаки, яким затвердив нове положення щодо їх запровадження та вручення. Документ також передбачає скасування семи попередніх указів, виданих у 2012–2015 роках за президентства Віктора Януковича та Петра Порошенка.

Після набуття чинності новими правилами Кабінет Міністрів, військові формування та правоохоронні органи мають оновити порядок нагородження відомчими відзнаками.

Нові правила визначають порядок розроблення та встановлення відомчих відзнак, нагородження ними, а також вимоги до їхніх атрибутів і носіння. Такі відзнаки призначені для заохочення громадян України, іноземців та осіб без громадянства за професійні й службові досягнення, особисті заслуги, мужність і відвагу під час виконання військового чи службового обов’язку.

Водночас положення не поширюється на відзнаки «Вогнепальна зброя» та «Холодна зброя».

Що зміниться

Комісія державних нагород та геральдики має протягом двох місяців розробити й затвердити методичні рекомендації щодо створення малюнків відомчих відзнак.

Кабінет міністрів, керівники та командувачі військових формувань і правоохоронних органів повинні протягом року з дня набрання чинності указом привести свої нормативні акти у відповідність до нових вимог.

Для Міністерства оборони встановлено окремий строк: відомство має оновити свої акти не пізніше ніж через рік після припинення або скасування воєнного стану в Україні. Генеральному прокуророві також запропоновано переглянути документи, які регулюють відомчі заохочувальні відзнаки

Які укази втратили чинність

Зеленський скасував указ Віктора Януковича від 30 травня 2012 року №365/2012, яким було затверджено попереднє положення про відомчі заохочувальні відзнаки, а також шість указів Петра Порошенка 2012-2015 років, що вносили до нього зміни. Новий указ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Про це йдеться в указі №1033/2026 від 9 жовтня, оприлюдненому на офіційному сайті президента України.

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