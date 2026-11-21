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Президент України Володимир Зеленський розраховує, що новообраний Конгрес США, який розпочне роботу в січні, продемонструє єдність у питанні підтримки України. Глава держави наголосив, що Київ потребує американської допомоги, зокрема засобів протиракетної оборони.

Український президент уникнув прямої відповіді на запитання, чи очікує він змін у політиці США щодо російсько-української війни після того, як новий склад Конгресу розпочне виконувати свої обов’язки наступного року.

Водночас Зеленський зауважив, що заяви політиків під час виборчої кампанії та їхні подальші дії можуть відрізнятися.

«Ну, подивимося. Думаю, це залежатиме від реакції Конгресу. Чи справді вони готові допомагати й підтримувати Україну, чи це було просто, маю на увазі, під час виборів, що цілком зрозуміло, адже під час виборів політики залишаються політиками, так, і вони можуть демонструвати свою позицію», – відповів глава держави.

Зеленський наголосив, що Україні необхідні засоби протиракетної оборони для захисту життя людей, а Сполучені Штати мають можливість надати таку підтримку.

У цьому контексті президент згадав про допомогу Вашингтона Ізраїлю та країнам Близького Сходу, які отримували різні види озброєння та пакети військової підтримки.

«Вони знайшли спосіб підтримати Ізраїль. Вони знайшли спосіб, як підтримати країни Близького Сходу в їхній обороні – різними видами зброї, пакетами допомоги, навіть союзниками. Навіть нападаючи на інші країни, так. Тож якщо Сполучені Штати захочуть продемонструвати зміни, ця країна знає, як це зробити», – заявив український президент.

Водночас Зеленський висловив вдячність за двопартійну підтримку України у США та наголосив, що вона має зберігатися й надалі.

«Я справді вдячний за двопартійну підтримку, але нам потрібна їхня підтримка. Сподіваюся, що Конгрес не дозволить агресору перемогти», – зазначив президент.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю NBC News.

Конгрес США має менш як три тижні, щоб узгодити фінансування федеральних установ після 11 грудня, коли спливає строк дії чинного фінансування. Переговори між республіканцями та демократами ускладнюють розбіжності щодо війни з Іраном і вимога президента Дональда Трампа виділити додаткові 350 млрд доларів на Пентагон.

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