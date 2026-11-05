Зеленський сподівається на збільшення допомоги США після перемоги демократів на проміжних виборах

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Президент України Володимир Зеленський розраховує, що перемога Демократичної партії на проміжних виборах у США допоможе Києву отримувати більше американської підтримки. Йдеться як про фінансову допомогу, так і про постачання озброєння.

На думку українського лідера, посилення підтримки з боку Вашингтона може вплинути на позицію російського диктатора Володимира Путіна.

Зеленський зазначив, що демократи відкрито виступають за підтримку України та відновлення тісніших відносин між США і Європою. Водночас президент подякував і республіканцям, які підтримують Київ.

«Я також вдячний республіканцям, але демократи дуже чітко говорять про підтримку України та надання їй допомоги. Вони говорять про відновлення зв'язків між Сполученими Штатами та Європою. Тому є надія, що виникне баланс сил і ми отримаємо більшу підтримку», – сказав Зеленський.

Очікування президента пов'язані з результатами проміжних виборів у США. За їхніми підсумками, з 2027 року демократи контролюватимуть обидві палати Конгресу.

За словами Зеленського, якщо американський Конгрес почне виступати за масштабну фінансову та військову підтримку України, це може стати додатковим чинником тиску на Москву.

«Якщо Конгрес зараз говоритиме про потужну фінансову підтримку чи військову допомогу, як це сьогодні робить і демонструє Європа, то це буде щось позитивне, що вплине на Путіна», – наголосив український лідер.

Про це повідомляє Reuters.

Демократична партія США здобула значні перемоги на проміжних виборах 3 листопада, посиливши позиції в обох палатах Конгресу. Результати голосування стали серйозним ударом для президента Дональда Трампа на тлі невдоволення виборців економічною ситуацією та війною з Іраном.

Демократиздобули достатньо місць для контролю над Палатою представників і Сенатом США на проміжних виборах. Китайські користувачі соціальних мереж відреагували на результат по-різному: частина критикувала американську політичну систему, інші обговорювали, як подальший політичний вплив президента Дональда Трампа може позначитися на інтересах Пекіна.

У США демократ Сем Форстаг, за прогнозом Decision Desk HQ, перемагаєна виборах до Палати представників від 1-го округу штату Монтана. Він випереджає кандидата від Республіканської партії Аарона Флінта в боротьбі за вакантний мандат.

Член Палати представників США від 7-го виборчого округу штату Вірджинія українського походження Євген Віндман переобрався до Конгресу. Він здобув переконливу перемогу над кандидатом від Республіканської партії Дугом А. Оллівантом.

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