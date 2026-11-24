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Україні необхідно щонайменше 115 млрд євро на наступний рік для забезпечення фінансової стійкості в умовах війни.

Наразі близько €90 млрд очікують отримати від Європейського Союзу, ще €25 млрд потрібно знайти.

За словами Зеленського, Україна працює з європейськими партнерами над забезпеченням фінансування. Єврокомісія вже запропонувала механізм залучення коштів, який має отримати підтримку країн ЄС.

Президент наголосив, що фінансове забезпечення залишається одним із ключових завдань на центральному рівні, адже для підтримки країни під час повномасштабної війни потрібно щонайменше €100 млрд щороку.

Джерело: Володимир Зеленський

Україна отримала майже 8 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility. Це найбільший одноразовий транш за всю історію її дії.Кошти вже надійшли до державного бюджету та будуть спрямовані на підтримку фінансової стабільності країни в умовах повномасштабної війни. Загалом від початку 2026 року Євросоюз перерахував Україні 13,57 млрд євро.

Україна отримала від ЄС новий транш на 3,47 млрд євро.

Перший транш кредиту ЄС для України у 5,9 млрд євро спрямують на дрони.

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