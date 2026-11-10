Зеленський уник штрафу за використання російської мови

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На президента України Володимира Зеленського надійшла скарга через використання російської мови під час інтерв’ю для американського телеканалу ABC. Однак в офісі Уповноваженої із захисту державної мови не ініціювали перевірку щодо глави держави.

Йдеться про випадок наприкінці жовтня 2026, коли президент України перебував на інтерв’ю для ABC News. Впродовж розмови Зеленський уточнив у своєї команди, як перекласти слово англійською мовою, однак до своїх підлеглих він звернувся російською. Оскільки згідно з приписами статті 9 мовного закону, президент України має послуговуватися лише українською мовою під час своїх службових повноважень, хтось надіслав офіційну скаргу на президента.

Це звернення зареєстрували 26 жовтня 2026 року, і воно стало єдиною подібною скаргою на президента за період із 2022 по 2026 роки. Однак в Офісі омбудсмена на запит журналістів відповіли, що жодних запитів чи листів до Офісу Президента не надсилали, а рішень про початок перевірки не ухвалювали.

Джерело: видання «Українські новини».

Раніше мовна омбудсменка Олена Івановська повідомила, що за використання російської мови під час спілкування з мешканцями Петропавлівської Борщагівки голова Офісу президента Кирило Буданов сплатить штраф, це від 3 400 до 6 800 грн.

За використання російської мови під час освітнього процесу до вчителів можуть застосовувати попередження або адміністративний штраф у розмірі від 3 400 до 5 100 гривень. Про це 28 жовтня повідомила Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.

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