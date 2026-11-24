24 листопада президент України Володимир Зеленський відреагував на пропозицію самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка разом вирушити до Москви на мирні переговори з Володимиром Путіним. Зеленський назвав таку ідею несерйозною та запропонував Лукашенку самому привезти російського президента до Києва. За його словами, такі заяви не наближають завершення війни.

Самопроголошений лідер Білорусі раніше запропонував українському президенту летіти разом із ним до Москви на переговори з Путіним. Лукашенко також заявляв, що готовий виступити гарантом безпеки під час такої поїздки. У відповідь Зеленський запропонував інший варіант — Лукашенко може взяти із собою Путіна та прилетіти до Києва. Президент додав, що Україна також готова гарантувати їм безпечний прийом, адже йдеться про переговори. «Нехай Лукашенко візьме Путіна і прилетить з ним разом до Києва. Ми також гарантуємо їм безпечний прийом, це ж перемовини», — сказав Зеленський.

Водночас український президент наголосив, що не вважає пропозицію Лукашенка реальною основою для переговорів. За його словами, зустрічатися з російською стороною в Москві неможливо, так само як і проводити переговори в Києві, поки триває війна. «Ми знаходимося у війні, ми не можемо зустрічатись у Москві, не можемо зустрічатись у Києві. Ми всі це прекрасно розуміємо. Коли хтось так говорить, це просто несерйозна розмова», — зазначив президент.

Зеленський також із гумором прокоментував слова Лукашенка про спільний переліт. Він зауважив, що не розуміє, чому білоруський лідер пропонує «взяти» його на літак і доправити до Москви. «Він пропонує мене взяти. Я йому що, чемодан, чи що? Взяти мене на літак і полетіти. Ну, в Москву, для чого?» — сказав глава держави.

На думку Зеленського, подібні ініціативи лише відволікають увагу та засмічують інформаційний простір. Вони не пропонують реального шляху до переговорів і не допомагають наблизити завершення російської війни проти України. Зеленський прокоментував слова Лукашенка під час спілкування з журналістами.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 24 листопада заявив, що офіційно пропонує Володимиру Зеленському сісти разом із ним у літак і полетіти до Москви на переговори з Володимиром Путіним.

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