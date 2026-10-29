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Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 390 військовослужбовців Національної гвардії, поліцейських і прикордонників. Із них 177 отримали нагороди посмертно.

Державні відзнаки присудили за заслуги під час захисту України.

Згідно з документом, оборонці нагороджені за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету, територіальної цілісності України й самовіддане служіння українському народові.

Відзнаки “Хрест бойових заслуг” Президент удостоїв посмертно старшого солдата Максима Грачова, сержанта Дениса Коваля, старшого солдата Дмитра Мартиненка та сержанта Давида Москаєва.

Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня нагороджені полковник Сергій Карпушев та посмертно майор Олег Мудрак.

Ще 22 захисників Президент нагородив орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, десятеро із них удостоєні нагороди посмертно.

Орден Данила Галицького отримали лейтенант Ігор Жигрін, молодший сержант Сергій Каракай, капітан Олександр Каркач, старший лейтенант Ігор Метлушан, підполковник Юрій Андруша, майор Остап-Іван Ковальчук, полковник Олександр Мандзюк, полковник Сергій Мельник, солдат Леонід Ню і старший солдат Леонід Пермінов.

Також захисники нагороджені орденами "За мужність" I-III ступенів та медалями “За військову службу Україні”, “За бездоганну службу”, "Захиснику Вітчизни" й "За врятоване життя".

Відповідний указ №1071/2026 від 29 жовтня оприлюднений на сайті глави держави.

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