Зеленський відзначив радника першої леді США нагородою Золоте серце

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Президент України Володимир Зеленський нагородив спеціального старшого радника першої леді США Марка Бекмана відзнакою «Золоте серце».

Згідно з документом, Бекмана відзначено за вагомий особистий внесок у надання гуманітарної допомоги громадянам України та сприяння заходам із порятунку й евакуації цивільного населення з тимчасово окупованих територій України.

До Дня інженерних військ Зеленський відзначив бійців державними нагородами.

Зеленський відзначив нагородами 390 нацгвардійців, поліцейських і прикордонників, 177 — посмертно.

Зеленський нагородив розвідників Держприкордонслужби.

Зеленський нагородив українських воїнів до Дня захисників і захисниць України.

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