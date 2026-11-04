Зеленський відзначив радника першої леді США нагородою Золоте серце
0:00 / 0:00
Президент України Володимир Зеленський нагородив спеціального старшого радника першої леді США Марка Бекмана відзнакою «Золоте серце».
Згідно з документом, Бекмана відзначено за вагомий особистий внесок у надання гуманітарної допомоги громадянам України та сприяння заходам із порятунку й евакуації цивільного населення з тимчасово окупованих територій України.
До Дня інженерних військ Зеленський відзначив бійців державними нагородами.
Зеленський відзначив нагородами 390 нацгвардійців, поліцейських і прикордонників, 177 — посмертно.
Зеленський нагородив розвідників Держприкордонслужби.
Зеленський нагородив українських воїнів до Дня захисників і захисниць України.