Президент Володимир Зеленський зустрівся з виконувачем обов’язків генерального прокурора Антоном Ковальським. Серед головних тем розмови — розслідування справ, пов’язаних із діяльністю угруповання «Хімпром». Глава держави заявив, що ця історія має завершитися справедливим покаранням усіх причетних до злочинної діяльності.

Під час розмови вони підбили підсумки роботи Офісу генерального прокурора за останні два місяці. Саме стільки часу минуло відтоді, як Антон Ковальський почав виконувати обов’язки генерального прокурора.

Окремо президент і виконувач обов’язків генпрокурора обговорили розслідування кримінальних справ, пов’язаних із діяльністю угруповання «Хімпром». Зеленський наголосив, що правоохоронці мають довести цю роботу до кінця, а причетні до злочинів повинні понести покарання. «Треба поставити справедливу й жорстку крапку в історії цієї структури. Невідворотність покарання є принципом, який повинен стати найкращою відповіддю на злочинну діяльність «Хімпрому» та осіб, що із цією структурою пов’язані», — заявив глава держави.

Таким чином, Зеленський наголосив на необхідності завершити розслідування та забезпечити відповідальність усіх, чия причетність до діяльності угруповання буде доведена. Водночас у повідомленні президента не уточнюється, які саме справи «Хімпрому» обговорювали під час зустрічі, на якому етапі перебувають розслідування та чи планують найближчим часом оголосити нові підозри. Про зустріч із Ковальським Зеленський повідомив у своїх соцмережах.

Виконувач обов’язків голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе заявив, що в липні 2026 року не зустрічався з генерал-майором СБУ Сергієм Дукою для обговорення розблокування криптогаманців мережі U420, пов’язаної з наркокартелем «Хімпром».

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що викритий у 2018 році наркосиндикат «Хімпром» був повністю зупинений за його каденції, а його керівництво перебувало під вартою, проте після зміни очільника ГПУ фігурантів випустили на волю.

Ватажок російського наркосиндикату «Хімпром» Єгор Буркін на прізвисько «Мексиканець» обговорював можливість підкупу тодішнього міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка через його оточення. Таким чином учасники угруповання хотіли не допустити ініціювання заборони хімічних формул, які використовували для виготовлення наркотичних речовин.

Учасники наркоугруповання «Хімпром» планували заробляти в Києві до пів мільйона доларів на тиждень. Для цього вони хотіли скористатися прогалинами в законодавстві, які дозволяли змінювати хімічну формулу синтетичного канабіноїду та продавати його під виглядом сувенірної продукції. Про це заявив секретар РНБО Ігор Клименко, який також розповів про погрози на свою адресу та тиск на керівництво правоохоронних органів.

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