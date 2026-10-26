Зеленський вивів Ірину Мудру зі складу Ради з підтримки бізнесу

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Президент Володимир Зеленський виключив Ірину Мудру зі складу Ради з питань підтримки підприємництва, яку очолює Кирило Буданов.

Вона також втратила посаду заступниці голови цього дорадчого органу.

Водночас президент оновив склад Ради, призначивши нових представників бізнесу та посадовців. Серед них — міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко, гендиректор «АрселорМіттал Кривий Ріг» Мауро Лонгобардо та співзасновниця «Видавництва Старого Лева» Мар’яна Савка.

Джерело: указ президента

За колишню заступницю керівника Офісу президента України Ірину Мудру внесли повну суму застави у розмірі 20 мільйонів гривень.

Раніше НАБУ та САП оголосили про масштабну спецоперацію «Форест Гамп». За даними антикорупційних органів, йдеться про викриття групи, до якої могли бути причетні чинний і колишній народні депутати, високопосадовці Офісу президента, представники державного банку та інші особи. За версією слідства, через державний банк могли легалізувати 150 млн гривень для внесення застави за одного з фігурантів іншого резонансного провадження — операції «Мідас».

У цей же день стало відомо про слідчі дії у Мудрої. А невдовзі президент Володимир Зеленський звільнив її з посади заступниці керівника Офісу президента. Причини звільнення в самому указі не пояснюються, однак часовий збіг із операцією НАБУ виявився більш ніж показовим.

«Корупцію треба контролювати»: хто така Ірина Мудра.

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