У п’ятницю, 27 листопада 2026 року, президент Володимир Зеленський вручив дипломи та почесні знаки лауреатам Національної премії України імені Бориса Патона. Серед відзначених — науковці, чиї розробки стосуються енергетики, медицини, оборони, кібербезпеки та відновлення країни. Загалом у відкритому указі президента перелічено 61 лауреата за вісьмома науковими роботами, а в повідомленні Офісу президента йдеться про 91 нагородженого за 12 роботами.

Церемонія відбулася в день народження Бориса Патона — видатного українського вченого, який багато років очолював Національну академію наук України. Зеленський подякував науковцям та інженерам за роботу, яка допомагає країні вистояти під час повномасштабної війни. «Сьогодні Україна відзначає науковців, відзначає інженерів, вчених – усіх, хто у часи війни посилює Україну своїм інтелектом й ідеями, знаннями і винаходами, рішеннями, які такі важливі сьогодні всім», — написав президент у Telegram.

За його словами, цьогорічні роботи допомагають зміцнювати енергетичну систему, розвивати медицину, посилювати оборону та кіберзахист. Глава держави також наголосив, що наукові розробки мають практичне значення: вони дають змогу краще захищати людей і військових. «Ми відчуваємо результати кожної окремої розробки, результати нашої науки, загалом науки далекоглядної, під час війни далекобійної, науки сміливої, що змінює сьогодення, змінює війну і дає більше можливостей берегти життя наших людей, наших солдат», — зазначив Зеленський.

За які розробки присудили премію

Відповідно до указу президента №1136/2026 від 23 листопада, у відкритому переліку є вісім наукових робіт. Вони охоплюють не лише оборонні технології, а й медицину, енергетику, кібербезпеку та правові питання відбудови України.

Зокрема, премію присудили авторам дослідження з цифрової трансформації електроенергетики та її інтеграції до європейського енергетичного простору. Ще одна відзначена робота присвячена стійкості й відновленню об'єктів, де зберігають і транспортують природний газ. Ці напрями важливі для стабільної роботи енергетичної системи країни. Окремо відзначили розробку з кібермоніторингу об'єктів критичної інфраструктури. Такі дослідження спрямовані на посилення захисту важливих для країни об'єктів від кіберзагроз.

Серед медичних робіт — дослідження з лікування поранених із бойовими травмами живота й тазової ділянки, а також створення системи офтальмологічної допомоги військовим у польових умовах і госпіталях. Ще одна відзначена робота стосується сучасних підходів до корекції мікробіому. Також премію отримали науковці, які досліджували властивості конструкцій і систем під впливом фізичних полів, та автори роботи про правове забезпечення повоєнного відродження України.

Серед лауреатів за останній напрям — Марина Стефанчук, докторка юридичних наук і дружина голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Вона отримала нагороду разом із шістьма іншими авторами дослідження. Відповідно до указу, розмір кожної Національної премії у 2026 році становить 500 тисяч гривень. Одну з нагород присудили посмертно — науковиці Лідії Бабенко.

Що відомо про премію імені Бориса Патона

Національна премія України імені Бориса Патона — державна нагорода, якою відзначають важливі наукові дослідження та розробки. Її заснували у 2021 році замість Державної премії України в галузі науки і техніки. Так вирішили вшанувати пам'ять Бориса Патона, який помер у серпні 2020 року на 102-му році життя. Борис Патон був українським ученим у галузі зварювання та металургії. Він очолював Національну академію наук України з 1962 року до 2020-го. Його наукові роботи та інженерні розробки мали значний вплив на розвиток промисловості й технологій.

Премію присуджують щороку за дослідження у сфері природничих, технічних і гуманітарних наук, медицини, освіти та охорони довкілля. Її лауреатам вручають дипломи й почесні знаки, а також виплачують грошову частину нагороди. Цьогорічні відзнаки охопили одразу кілька напрямів, які мають практичне значення для України під час війни та після її завершення — від лікування поранених і захисту енергетики до кібербезпеки й підготовки правової основи для відбудови. Про це написав Зеленський в Телеграм.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лауреатами Національної премії імені Бориса Патона 2025 року. Він вручив їм дипломи та почесні знаки. Нагороди отримали вчені, які зробили значний внесок у розвиток медицини, модернізацію озброєння, захист інфраструктури та інші важливі сфери.

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