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Президент Володимир Зеленський у День пам’яті жертв Голодоморів 28 листопада вшанував мільйони українців, які загинули внаслідок штучних голодів 1921–1923, 1932–1933 та 1946–1947 років.

Глава держави наголосив, що тоталітарна система цілеспрямовано прирекла на голодну смерть мільйони українців, а нинішня Росія продовжує політику ненависті до України, намагаючись знищити український народ.

Зеленський закликав українців залишатися єдиними та долучитися до акції пам’яті, запаливши свічки о 16:00 на знак шани невинним жертвам голодоморів.

Президент зазначив, що Росія знову намагається знищити Україну, однак не змогла зламати українців, приховати правду про злочини чи змусити народ забути свою історію.

Він наголосив, що пам’ять про загиблих залишатиметься живою, а Україна не забуде злочинів, скоєних проти її народу.

Джерело: Володимир Зеленський.

Пропагандистський серіал про Сталіна вийшов за два дні до 93-х роковин Голодомору 1932–1933 років та 80-річчя початку голоду 1946–1947 років. У Росії стартував показ серіалу «Сталін» режисера Володимира Бортка, в якому радянського диктатора зображують у дусі російської імперської пропаганди.

28 листопада в центрі Відня встановлять символічну труну на знак пам’яті про жертв Голодомору 1932–1933 років. Акція має привернути увагу до злочинів радянського режиму та спонукати Австрію офіційно визнати Голодомор геноцидом українського народу.

Українська книга про Голодомор увійшла до почесного списку IBBY.

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