Зеленський заговорив про онлайн-вибори та зимове перемир’я з Росією

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може розглянути проведення виборів онлайн, однак для цього парламент має знайти відповідне рішення. За його словами, нині голосування ускладнюють війна, мільйони українців за кордоном і військові, які перебувають на фронті та не мають можливості проголосувати. Зеленський наголосив, що вибори мають відбутися після завершення війни, а одним із можливих кроків до цього може стати зимове перемир’я.

Журналісти запитали президента, чому в Україні не проводять вибори під час воєнного стану та чи можна знайти спосіб організувати голосування за нинішніх умов. Зеленський відповів, що це питання обговорюють. За його словами, ініціатива проведення виборів звучить з боку оточення президента США Дональда Трампа, а також російського диктатора Володимира Путіна.

Водночас українці, як зазначив президент, розуміють, наскільки складно організувати вибори під час війни. Насамперед потрібно подбати про безпеку людей. Зеленський нагадав, що вибори мають бути передусім можливістю для громадян обрати владу, а не святом для самих кандидатів. «Це день людей, які голосують, а не свято для особи, яку обирають», — сказав він.

Чому провести вибори зараз складно

Президент назвав кілька причин, через які організувати повноцінне голосування під час війни непросто. За його словами, близько 9 мільйонів українців зараз перебувають за кордоном. Ще кілька мільйонів людей живуть на тимчасово окупованих територіях. Водночас українські військові продовжують воювати на фронті й також повинні мати можливість віддати свій голос.

Саме питання голосування військових Зеленський назвав одним із головних аргументів проти проведення виборів за нинішніх умов. «Вони [військові] також проти виборів, тому що не мають можливості проголосувати. Чи це справедливо? Мільйони людей в окопах, і технічно ми не можемо організувати їм голосування», — пояснив президент.

Він наголосив, що військові ризикують життям, захищаючи країну, тому не можна допустити ситуації, коли вони не зможуть взяти участь у виборах. «Проводити вибори, коли солдати не можуть голосувати, — це несправедливо. Це на сто відсотків несправедливо», — заявив Зеленський.

Водночас президент не відкинув можливості онлайн-голосування. За його словами, такий варіант можна обговорювати, але для його реалізації потрібні конкретні рішення на законодавчому рівні. «Ми можемо подумати про онлайн-вибори. Це, можливо, але тоді парламент має шукати й знаходити відповідні рішення», — сказав глава держави.

Чому вибори можуть розколоти суспільство

Ще одним ризиком Зеленський назвав можливий розкол у суспільстві. За його словами, частина українців побоюється, що виборча кампанія може посилити суперечності між людьми. Під час війни це створює додаткові виклики для країни. Тому президент вважає, що вибори в Україні мають відбутися вже після завершення війни.

Окремо він наголосив на ролі військових у майбутньому голосуванні. На думку Зеленського, саме захисники країни повинні мати можливість обирати главу держави, адже вони зберегли незалежність України й продовжують її захищати.

Зеленський запропонував США зимове перемир’я

Під час інтерв’ю президент також розповів, що пропонував американській стороні домовитися з Росією про перемир’я на зимовий період. За його словами, це дало б людям можливість пережити холодний сезон зі світлом і водою. А пауза в бойових діях могла б створити умови для проведення виборів, якщо американська сторона наполягає на зміні українського президента.

«Я сказав американцям: ви можете домовитися з росіянами про перемир’я на зиму, тоді в людей буде світло й вода. І в цей час ми також можемо провести вибори, якщо ви всі в США хочете мене замінити», — розповів Зеленський. Він додав, що за таких умов можливість провести голосування справді з’явилася б.

Що Зеленський сказав про припинення вогню

Окремо журналісти запитали президента про позицію, за якою Україні нібито варто погодитися на мир навіть ціною передачі Росії частини своїх територій. Зеленський у відповідь заявив, що Україна неодноразово підтримувала різні варіанти припинення вогню, однак Росія не погоджувалася на такі пропозиції.

За його словами, Київ також пропонував енергетичне перемир’я як перший крок до зниження напруженості. Крім того, українська сторона виступала за зустріч на рівні лідерів, під час якої можна було б обговорити конкретні кроки для завершення війни. Про можливість онлайн-виборів Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF.

Демократи, які за підсумками виборів отримають контроль над обома палатами Конгресу США, мають намір домагатися відновлення військової та фінансової допомоги Україні. Підтримка Києва стане одним із пріоритетів партії після початку роботи нового складу Конгресу в січні 2027 року.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення тривалих консультацій зі спеціальними представниками американської сторони Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, за підсумками яких оголосив про підготовку зустрічі в тристоронньому форматі між Україною, США та рф вже наступного тижня.

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