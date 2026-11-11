Зеленський заявив про дефіцит ракет для Patriot через потреби Близького Сходу

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Президент Володимир Зеленський заявив, що загострення ситуації на Близькому Сході впливає на безпеку України та забезпечення її системами протиповітряної оборони.

За його словами, під час пошуку ракет для комплексів Patriot, необхідних для захисту українських міст від російських балістичних атак, Україна стикається з дефіцитом, оскільки частину боєприпасів спрямовують на Близький Схід.

Зеленський наголосив, що через це українські міста ризикують залишатися без достатньої кількості засобів для перехоплення російських балістичних ракет. Він також підкреслив, що війни та їхні наслідки не залишаються локальними.

Джерело: Володимир Зеленський

Німеччина більше не може передати Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Наразі ресурс у цій країні вичерпаний. Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може роками чекати на постачання ракет для систем Patriot, адже Росія продовжує бити по енергетичній інфраструктурі та готується активніше застосовувати балістичні ракети взимку.

США продовжують без затримок постачати Україні ракети для систем ППО Patriot та озброєння в межах ініціативи PURL, яке фінансують європейські союзники.

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