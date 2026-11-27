Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні критично не вистачає ракет і систем для перехоплення російської балістики. За його словами, США зараз більше зосереджені на допомозі країнам Близького Сходу, а не Україні. В інтерв’ю BBC 27 листопада глава держави припустив, що така ситуація фактично працює як форма тиску на Київ, навіть якщо Вашингтон не мав такого наміру.

Зеленський назвав захист українського неба одним із найскладніших викликів для країни. За його словами, найбільша проблема зараз — російські балістичні ракети, які складно перехоплювати без відповідних систем протиповітряної оборони. «Дуже. Це виклик. У нас є одна велика проблема — це балістика. У нас дефіцит протибалістичних ракет і систем», — сказав президент у розмові з кореспонденткою BBC Сарою Рейнсфорд.

Він пояснив, що Україна може отримувати ракети для систем Patriot від Сполучених Штатів. Також є можливість залучати їх від окремих європейських країн та інших держав на різних континентах. Однак домовитися про такі поставки складніше.

За словами Зеленського, зараз США більше зосередилися на Близькому Сході та спрямовують туди більше допомоги. Президент наголосив, що це рішення Вашингтона, але для України воно має безпосередні наслідки. «США зробили фокус на Близькому Сході і допомагають їм більше. Але це їхній вибір», — зазначив глава держави.

Зеленський відповів, чи є це тиском США

Під час інтерв’ю журналістка BBC запитала президента, чи не вважає він ситуацію з ракетами певною формою тиску Сполучених Штатів на Україну. Зеленський не став стверджувати, що американська сторона навмисно створює таку ситуацію. Водночас він визнав, що фактичний результат для України саме такий. «Можливо, це не було задумом Сполучених Штатів, але це працює саме так», — відповів президент.

Таким чином, він звернув увагу не лише на нестачу озброєння, а й на наслідки зміни пріоритетів американської допомоги. Для України ракети-перехоплювачі потрібні зараз, адже Росія продовжує атакувати міста та критичну інфраструктуру балістичними ракетами.

Що відомо про затримку ракет для Patriot

На тлі заяв президента раніше з'являлася інформація про затримки з передачею Україні американських ракет-перехоплювачів. Зокрема, Financial Times 24 листопада повідомила, що Пентагон затримує передачу приблизно 60 ракет для систем Patriot, хоча їхнє постачання раніше погодили у Вашингтоні.

За даними видання, це посилило побоювання в Києві, що військову допомогу можуть використовувати як важіль впливу під час переговорів про завершення війни. Водночас сам факт затримки не доводить, що США ухвалили таке рішення саме з цією метою.

Окремо 30 жовтня Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні 500 ракет PAC-3 MSE для систем Patriot та супутнього обладнання. Орієнтовна вартість угоди становить 2,1 млрд доларів. Однак схвалення продажу не означає, що ракети надійдуть негайно. Зеленський раніше пояснював, що за таким контрактом постачання може розпочатися лише за кілька років.

Тому Україна намагається домовитися з партнерами про додаткові ракети, які можна отримати швидше. Наприкінці жовтня президент говорив про можливість залучити від 10 до 30 перехоплювачів для протиповітряної оборони. За його задумом, згодом Україна могла б повернути їх із пакета на 500 ракет, продаж якого вже погодив американський Держдепартамент.

Водночас можливості європейських партнерів також обмежені. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на початку листопада повідомляв, що Берлін уже передав Україні кілька систем Patriot і ракети до них, але наразі не може надати більше через власні невеликі запаси.

Зеленський назвав постачання Patriot питанням політичного рішення

В інтерв’ю BBC президент також пов’язав питання постачання ракет із роллю Сполучених Штатів у мирних переговорах. На думку Зеленського, Вашингтон не повинен обмежуватися роллю нейтрального посередника, адже Росія є країною-агресором і саме на неї потрібно чинити тиск. «Нам потрібні сигнали реального корисного союзника, який може тиснути на Росію», — сказав глава держави.

Він додав, що надмірна нейтральність у відносинах між агресором і країною, яка захищається, фактично ставить їх в однакове становище. Зеленський наголосив, що США мають використати свій вплив, аби домагатися змін у позиції Москви. Окремо президент згадав, що рішення про постачання Patriot залежить від політичної волі. За його словами, Україна потребує цих ракет не в перспективі кількох років, а зараз, коли російські атаки створюють загрозу для людей та інфраструктури.

Заява про дефіцит протибалістичних ракет стала однією з ключових тем інтерв’ю Зеленського BBC, у якому він також говорив про підготовку до складної зими, відносини з адміністрацією Дональда Трампа та перебіг мирних переговорів. Про це він сказав в інтерв'ю BBC.

У Києві президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю BBC News заявив, що США затримують постачання систем Patriot. За його словами, Україна має «дуже великий» дефіцит ракет-перехоплювачів для протидії балістичним ракетам, а їхня нестача коштує людям життя.

Україна чекає від американської сторони на визначення дати наступної зустрічі в межах мирних переговорів, яка має відбутися у чотиристоронньому форматі за участі представників Європи, заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною 25 листопада.

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