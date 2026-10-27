Зеленський заявив про найсильніші позиції України на фронті за довгий час війни

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Позиції України на лінії фронту у поточному році залишаються найбільш сильними за довгий час повномасштабної війни. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, підкресливши, що дипломатичні та військові можливості держави могли б бути ще вагомішими за умови стабільного постачання партнерами систем протиповітряної оборони.

Глава держави зауважив, що безперебійна та потужна підтримка союзників, зокрема в питанні передачі зенитних ракетних комплексів Patriot та інших засобів ППО, здатна суттєво посилити позиції України під час майбутніх переговорних процесів. Вчасно надане озброєння для захисту неба дозволило б державі перебувати в значно вигіднішій дипломатичній позиції.

Джерело: Офіс Президента України.

Військовослужбовці 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія» реалізують підземну спецоперацію «Велес» на Купʼянському напрямку, просунувшись углиб території на понад 15 кілометрів. Про перші результати дій Президентові України Володимиру Зеленському 27 жовтня доповіли командувачі Михайло Драпатий, Ігор Оболєнський та Павло Паліса.

Бійці 23-го штурмового полку Р.У.Г взяли участь у контрнаступальній операції «Велес» на Куп’янському напрямку, під час якої українські захисники просунулися більш ніж на 15 кілометрів підземними комунікаціями та взяли в полон понад 30 російських військових.

До операції «Велес» долучилися 13-та бригада Нацгвардії «Хартія», 23 окремий штурмовий полк «Р.У.Г» 2-го корпусу НГУ «Хартія», полк безпілотних систем «Лава» 2-го корпусу НГУ «Хартія», підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України, зокрема легіон «Свобода Росії» та Російський добровольчий корпус, 429-та окрема бригада безпілотних систем «Ахіллес» та інші підрозділи Сил оборони.

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