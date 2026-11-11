Зеленський заявив про нові загрози світовій безпеці через блокування морських шляхів

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Президент Володимир Зеленський наголосив, що світ потребує нового підходу до безпеки та оборони.

За його словами, сучасні війни змінюються через масове використання дешевих ударних дронів, а також перетворення морських шляхів на інструмент тиску.

Він навів приклад Ормузької протоки, події навколо якої вплинули на світові ціни на енергоносії та вартість життя. Також Зеленський зазначив, що російська блокада Чорного моря має наслідки не лише для України, а й для Єгипту та країн Південної Азії.

Президент застеріг від можливого повторення подібного сценарію в Балтійському морі та інших стратегічно важливих морських шляхах і поставив питання, хто захищатиме інтереси Європи.

Джерело: ">Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський спільно з королем, кронпринцом та прем'єр-міністеркою Данії зустрівся з представниками близько 70 данських компаній. Під час заходу сторони обговорили розширення оборонної та економічної співпраці, зокрема спільне виготовлення морських безпілотників, радіолокаційного обладнання та компонентів для майбутньої системи Freyja.

Президент України Володимир Зеленський 11 листопада звернувся до депутатів данського парламенту Фолькетингу. Він став першим главою іноземної держави, який виступив із трибуни головної зали парламенту Данії.

Зеленський пожартував, що єдине, про що сьогодні можна шкодувати, – це відсутність спільного кордону між Україною та Данією. За його словами, у Данії «набагато кращі сусіди».

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