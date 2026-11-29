29 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка має інформацію про подальші плани Росії у війні та підготовку нових ударів по Україні. За його словами, ГУР стежить за виробництвом і накопиченням російських ракет. Президент також заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого щодо ситуації на фронті та необхідного переміщення українських сил.

Він розповів, що отримав доповідь Головного управління розвідки про те, до чого готується російська армія. Зокрема, розвідники доповіли про можливі нові удари, виробництво озброєння та накопичення ракет. За словами президента, українські посадовці, які відповідають за комунікацію з міжнародними партнерами, вже розуміють, які кроки потрібно зробити у відповідь. «Була доповідь ГУР по тому, що готують росіяни, удари, їхнє виробництво, накопичення ракет. Всі, хто відповідає за комунікацію з партнерами в Україні, чітко розуміють, що робити. Я очікую доповідь», — зазначив Зеленський.

Він не уточнив, коли саме Росія може завдати нових ударів і які об’єкти можуть опинитися під загрозою. Також президент не розкрив деталей розвідувальної інформації. Водночас він дав зрозуміти, що Україна готує необхідні кроки та має донести інформацію про російські плани до партнерів.

Зеленський обговорив із Драпатим ситуацію на фронті

Окрім доповіді розвідки, президент заслухав головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого. Вони обговорили ситуацію на фронті та визначили, яке переміщення українських сил і засобів потрібне вже зараз. Зеленський визнав, що становище на полі бою залишається складним. Водночас він назвав його стабільним і наголосив, що Сили оборони продовжують відбивати російські штурми та стримувати наступ окупантів на різних напрямках.

Окремо президент згадав про бої за Костянтинівку на Донеччині. За його словами, українські військові мають зробити все можливе, щоб і надалі завдавати втрат російським підрозділам на цьому напрямку. «Костянтинівка — треба зробити максимум, щоб там знищувати окупантів і надалі», — наголосив глава держави. Він також подякував підрозділам Десантно-штурмових військ за активні дії на різних ділянках фронту.

Україна продовжує бити по російській логістиці

Ще одним важливим напрямом Зеленський назвав удари по російській логістиці. За його словами, Україна продовжує послаблювати можливості армії РФ завдяки санкціям та ударам по об’єктах, які забезпечують її військові потреби. «Ми знищуємо російську логістику нашими санкціями середньої дальності, нашими страйками, і вони дуже непогано працюють», — заявив президент.

Таким чином, під час доповідей 29 листопада Зеленський обговорив одразу два важливі питання: підготовку Росії до можливих нових атак та дії українських військ на фронті. Президент не назвав конкретних термінів і цілей майбутніх російських ударів, але підтвердив, що українська розвідка відстежує підготовку ворога, а військове командування визначає необхідні кроки для оборони. Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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