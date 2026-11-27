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Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада докладатиме максимум зусиль, аби захистити Київ від російських атак. За його словами, Україна використовуватиме всі можливі засоби для оборони столиці напередодні складної зими.

«Ми будемо захищати нашу столицю будь-яким способом. Це не вперше. На жаль, це не перша така зима. Але нам потрібна наша столиця. Без столиці не буде країни», – наголосив глава держави.

За словами Зеленського, російські удари по енергетичній інфраструктурі та логістичних об'єктах ускладнюють життя столиці. Під атаками опинилися й мости через Дніпро, що може призвести до розділення міста на частини. Через перебої з електропостачанням та проблеми з логістикою деякі підприємства вже припинили роботу. Частина мешканців виїхала зі столиці на зиму.

Про це повідомляється з посиланням на його інтерв'ю для BBC.

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