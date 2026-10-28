Зеленський заявив про відмову росії від миру попри відсутність перемог на полі бою

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Російська федерація продовжує бойові дії та відкидає будь-які компроміси задля завершення війни, незважаючи на відсутність стратегічних успіхів на фронті. Про це 28 жовтня заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ.

Глава держави наголосив, що російське керівництво не демонструє готовності до припинення агресії, що створює виклик для всієї міжнародної спільноти. Зеленський підкреслив, що протистояти подальшій ескалації та домогтися завершення війни можливо лише за умови збереження жорсткої консолідації та сили міжнародних партнерів України.

Джерело: Офіс Президента України.

Україна розраховує, що тристороння зустріч на рівні переговорних команд в Абу-Дабі відбудеться з 6 до 10 листопада. Про це заявив президент Володимир Зеленський після переговорів із прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном. Водночас дата залежить від готовності американської сторони, а місце зустрічі ще можуть змінити через ситуацію на Близькому Сході.

Президент США Дональд Трамп анонсував зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і главою РФ Володимиром Путіним. За його словами, вона може відбутися незабаром.

До цього Сибіга закликав до зустрічі Зеленського й Путіна для обговорення миру.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що США та Росія не зможуть домовитися про завершення війни без участі України.

Президент Фінляндії Александер Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час телефонної розмови з Володимиром Путіним передали йому повідомлення щодо майбутніх переговорів про завершення війни в Україні. Помічник російського президента Юрій Ушаков стверджує, що європейські лідери повідомили про готовність Володимира Зеленського до прямих переговорів із главою Кремля.

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