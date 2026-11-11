Зеленський заявив, що чоловіки мобілізаційного віку мають повернутися в Україну

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Чоловіки мобілізаційного віку, які виїхали за кордон, повинні повернутися до України. Водночас президент Володимир Зеленський визнав, що це питання є непростим, оскільки люди виїжджали з країни за різних обставин.

За словами президента, через війну багато сімей розділилися - чоловіки залишаються на фронті, а дружини з дітьми виїжджають за кордон і довго не бачаться.

Через це чимало родин розпалися, тому дати однозначну відповідь щодо депортації чи повернення українців дуже важко.

"Звісно, я хотів би, щоб люди, які втекли з України, і якщо вони мобілізаційного віку, були в Україні, і ми хотіли б, щоб вони повернулися. Але це дуже складне питання, тому що є багато різних обставин, чому люди виїхали", - зазначив глава держави.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу з прем'єром Ірландії Міхалом Мартіном.

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