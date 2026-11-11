Зеленський заявив, що не пробачив би Путіну навіть в останній день свого життя

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Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами категорично відкинув можливість пробачити очільника Кремля Володимира Путіна. Він наголосив, що не зміг би зробити цього навіть в останній день свого життя.

Глава держави підкреслив необхідність повної відповідальності російського суспільства за розпочату війну, зазначивши, що громадяни РФ й досі не усвідомлюють власної ролі як агресора та намагаються перекласти провину.

За словами Зеленського, ідеться про цілком конкретні злочини, вбивства та катування у конкретних містах, тож винні мають бути знайдені та притягнуті до відповідальності через суди та міжнародне правосуддя.

Коментуючи можливість прямих переговорів із лідером Кремля, президент відзначив світоглядну прірву між сторонами, оскільки російське керівництво та суспільство живуть у спотвореній пропагандою реальності.

Окрім того, Зеленський заявив, що Путін отримує викривлену інформацію про фронт.

Під час першого раунду переговорів в Абу-Дабі США, Україна та європейські партнери узгоджували підходи до припинення війни. Спецпредставник США Стів Віткофф повідомив, що серед ключових тем були гарантії безпеки для України, роль НАТО та майбутня архітектура безпеки в Європі.

Переговори в Абу-Дабі: Віткофф і Кушнер працюватимуть над територіальним питанням.

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