Зеленський заявив, що почувається зрадженим через угоду Трампа з Путіним щодо дизеля

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що почувається зрадженим через рішення президента США Дональда Трампа домовлятися з Володимиром Путіним про постачання дизельного пального.

За словами Зеленського, Україна ризикує втратити сильного партнера на тлі таких домовленостей.

Джерело: Володимир Зеленський

Президент України ВолодимирЗеленський провів аудієнцію з королем Великої Британії Чарльзом III.

Українські переговорники запросили спецпосланців президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера на зустріч у Брюсселі найближчими днями. За даними джерел, у ній також має взяти участь президент України Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня Україна очікує на позитивні рішення щодо підтримки від міжнародних партнерів. Зокрема, заплановані переговори з ЄС, Данією, Литвою та Великою Британією.

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