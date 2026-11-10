Зеленський заявив, що Путін отримує викривлену інформацію про фронт

Під час переговорів в Абу-Дабі російська делегація заявляла про нібито захоплену половину території Донбасу, яку зараз контролює Україна. Президент Володимир Зеленський назвав ці твердження далекими від реального стану справ на фронті. За його словами, такі заяви свідчать про те, що Володимир Путін отримує викривлену інформацію про ситуацію у війні.

Російські представники на переговорах говорили про значні територіальні здобутки на Донбасі. Зокрема, стверджували, що окупували половину земель, які на той момент залишалися під контролем українських сил. «Росіяни думають, вони ділилися цим, що вони окупували половину території Донбасу, яку контролюємо ми. Половину, не одне село. І там були військові, розвідка з їхнього боку, вони серйозно про це говорили», — сказав президент.

За словами Зеленського, українська делегація здивувалася таким твердженням. Адже інформацію про ситуацію на фронті можна перевірити різними способами, зокрема за допомогою відкритих даних і розвідувальної інформації. Тому, як зазначив глава держави, складно пояснити, чому російська сторона озвучувала на переговорах настільки перебільшені заяви.

Президент пов’язав це з тим, що Володимир Путін може отримувати від свого оточення інформацію, яка не відповідає реальному стану справ. Він звернув увагу, що російський лідер, схоже, спирається на зовсім іншу картину подій. «Путін живе в іншій інформації, іншій реальності», — наголосив Зеленський.

На думку президента України, саме через таке сприйняття ситуації на фронті Путін може переконувати американську сторону, що Росії залишилося небагато часу до захоплення всієї східної частини України. Зеленський згадав, що йдеться про терміни в один, два або три місяці.

Водночас український президент зауважив, що заявляти про повний контроль над певною територією можна навіть без реальних підстав. Але такі слова не змінюють ситуації на полі бою. «Я теж можу взяти і намалювати картинку та намалювати повний контроль чогось. Але це неправда», — сказав Зеленський.

Таким чином президент пояснив, що заяви російської делегації на переговорах не варто сприймати як підтвердження реальних змін на фронті. Водночас він звернув увагу на проблему з інформацією, яку російське керівництво використовує для оцінки перебігу війни. Про це Зеленський розповів під час спілкування з журналістами.

Під час першого раунду переговорів в Абу-Дабі США, Україна та європейські партнери узгоджували підходи до припинення війни. Спецпредставник США Стів Віткофф повідомив, що серед ключових тем були гарантії безпеки для України, роль НАТО та майбутня архітектура безпеки в Європі.

Переговори в Абу-Дабі: Віткофф і Кушнер працюватимуть над територіальним питанням.

Українські представники 10 листопада прибули до Абу-Дабі, де мають відбутися переговори за участю України, США та Росії. Початок зустрічі запланований на 09:50.

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