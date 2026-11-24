Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над системним рішенням, яке допоможе захистити міста й громади від російських керованих авіабомб (КАБів). Про це він сказав 24 листопада у Чопі під час спілкування з керівниками громад на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад. Водночас президент визнав, що ситуація на прикордонні залишається складною через щільну російську протиповітряну оборону.

За словами Зеленського, робота над рішенням проти КАБів триває. Президент сподівається, що Україна зможе знайти практичний спосіб протидіяти таким ударам і захистити населені пункти, зокрема Суми. «Системне рішення боротьби з КАБами — в процесі. Я думаю, що ми зможемо вийти на правильний практичний результат. Для нас важливо, щоб КАБи не обстрілювали ні Суми, ні інші громади», — сказав глава держави.

Водночас він звернув увагу на складність ситуації поблизу кордону з Росією. За його словами, російські війська розмістили там багато систем протиповітряної оборони. Через це українська авіація не може безпечно наближатися до лінії бойового зіткнення. Зокрема, Зеленський пояснив, що навіть шведські винищувачі Gripen не зможуть ефективно діяти в таких умовах без ризику для літаків і пілотів. Він наголосив, що Україна не може дозволити собі втрачати авіацію та людей. «Через те, що у «рускіх» близько до кордонів нашої держави є багато систем протиповітряної оборони, тому і літаки не можуть наближатись до контактних ліній, тому що будемо втрачати і пілотів, і літаки. Це дійсно складнощі. Але я думаю, що ми всі рішення знайдемо», — запевнив президент.

Таким чином, пошук способу протидії російським КАБам триває, але застосування авіації поблизу кордону обмежує загроза з боку російської ППО. Зеленський не уточнив, яке саме рішення розглядають і коли його можуть реалізувати.

Президент Володимир Зеленський заявив, що добровільна відмова України від Донбасу не забезпечить миру навіть за наявності гарантій безпеки, а лише підштовхне росію до висування нових територіальних вимог.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Мінські угоди не забезпечили Україні надійних гарантій безпеки й не змогли зупинити російську агресію. За його словами, поступки щодо Криму лише заохотили Росію до подальшої окупації українських територій.

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