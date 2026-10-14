Зеленський закликав Маска скасувати обмеження Starlink для ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Пірсу Моргану розкритикував обмеження роботи Starlink для українських військових дронів. За його словами, це може призвести до значних втрат серед людей.
Зеленський звернувся до власника SpaceX Ілона Маска з проханням відновити роботу системи.
Президент висловив сподівання, що обмеження стали наслідком технічної помилки, та наголосив, що очікує від партнерів справедливого ставлення до України.
Джерело: інтерв’ю Володимира Зеленського Пірсу Моргану
Президент України ВолодимирЗеленський провів аудієнцію з королем Великої Британії Чарльзом III.
Українські переговорники запросили спецпосланців президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера на зустріч у Брюсселі найближчими днями. За даними джерел, у ній також має взяти участь президент України Володимир Зеленський.
Президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня Україна очікує на позитивні рішення щодо підтримки від міжнародних партнерів. Зокрема, заплановані переговори з ЄС, Данією, Литвою та Великою Британією.