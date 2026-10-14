Зеленський закликав Маска скасувати обмеження Starlink для ЗСУ

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Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Пірсу Моргану розкритикував обмеження роботи Starlink для українських військових дронів. За його словами, це може призвести до значних втрат серед людей.

Зеленський звернувся до власника SpaceX Ілона Маска з проханням відновити роботу системи.

Президент висловив сподівання, що обмеження стали наслідком технічної помилки, та наголосив, що очікує від партнерів справедливого ставлення до України.

Джерело: інтерв’ю Володимира Зеленського Пірсу Моргану

Президент України ВолодимирЗеленський провів аудієнцію з королем Великої Британії Чарльзом III.

Українські переговорники запросили спецпосланців президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера на зустріч у Брюсселі найближчими днями. За даними джерел, у ній також має взяти участь президент України Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня Україна очікує на позитивні рішення щодо підтримки від міжнародних партнерів. Зокрема, заплановані переговори з ЄС, Данією, Литвою та Великою Британією.

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