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Президент України Володимир Зеленський заявив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді має відреагувати на російські ракетні удари по металургійному комбінату «АрселорМіттал Кривий Ріг». Унаслідок атак підприємство було змушене зупинити роботу.

«Це величезний завод – і вони (росіяни – ІФ-У) місяцями працювали над тим, щоб знищити його. Було б доречно, якби прем'єр-міністр Моді відреагував на це. Це індійський проєкт – хоча він і реалізований в Україні, це великий індійський проєкт», – сказав Зеленський.

За словами президента, протягом кількох місяців Росія масовано атакувала Кривий Ріг, зокрема застосовуючи балістичні ракети. Унаслідок обстрілів роботу металургійного підприємства було зупинено.

Зеленський також повідомив, що на комбінаті працювали понад 20 тисяч людей. Він наголосив, що підприємство належить індійським власникам, які мають металургійні активи в різних країнах світу.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні. Підприємство спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури та катанки.

Компанія ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом «АрселорМіттал Кривий Ріг», а також низкою менших підприємств, серед яких – ПАТ «АрселорМіттал Берислав».

Про це глава держави сказав під час зустрічі з державним секретарем Великої Британії з питань оборони Весом Стрітінгом.

Увечері 20 листопада російські війська завдали удару двома балістичними ракетами по Кривому Рогу. Влучання припало на парковку біля популярного ресторану в центрі міста. Поранення дістали 20 людей, серед них троє дітей, а під час рятувальної операції росіяни повторно атакували місто реактивними безпілотниками.

У ніч на 20 листопада російські війська масовано атакували Кривий Ріг реактивними безпілотниками. Внаслідок ударів значно пошкоджена інфраструктура, зокрема автозаправна станція, а частина міста залишилася без електропостачання. Загиблих та постраждалих немає.

Увечері 10 листопада російські війська масовано атакували безпілотниками об’єкти критичної інфраструктури Кривого Рогу. Унаслідок ударів частина міста залишилася без електропостачання, а лікарні та насосні станції водоканалу перевели на генератори. Загиблих і постраждалих немає.

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