Зеленський затвердив рішення РНБО про створення кругової оборони міст

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Президент України Володимир Зеленський підписав укази №1066/2026 та №1067/2026, якими увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо розбудови смуги інженерних загороджень для забезпечення кругової оборони міст та актуалізації Стратегії національної безпеки держави.

Згідно з указом №1067/2026, уведено в дію рішення РНБО від 25 вересня «Про заходи розбудови смуги інженерних загороджень для забезпечення належного рівня оборони міст та механізмів їх реалізації (кругова оборона міст)», конкретні заходи та додаток до якого мають гриф «Для службового користування».

Окрім цього, указом №1066/2026 передбачено перегляд Стратегії національної безпеки України, ухваленої ще у вересні 2020 року до початку повномасштабного російського вторгнення. Контроль за виконанням обох рішень покладено на секретаря РНБО, а укази набрали чинності з дня їх опублікування.

Джерело: Президент України Володимир Зеленський.

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