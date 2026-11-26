Президент Володимир Зеленський 26 листопада 2026 року призначив Дмитра Ткаченка командувачем Сил підтримки Збройних сил України. На цій посаді він замінив Дмитра Герегу, якого глава держави звільнив того ж дня. Відповідні укази опублікували на сайті президента.

Про призначення Дмитра Ткаченка йдеться в указі №1144/2026, який Володимир Зеленський підписав 26 листопада. У документі зазначено: «Призначити Ткаченка Дмитра Васильовича командувачем Сил підтримки Збройних сил України».

Того ж дня президент підписав ще один указ — №1143/2026. Ним Дмитра Герегу звільнили з посади командувача Сил підтримки ЗСУ. Обидва документи оприлюднили на офіційному сайті глави держави. Указ про призначення Ткаченка набирає чинності з дня його опублікування.

За що відповідають Сили підтримки ЗСУ

Сили підтримки — окремий рід сил Збройних сил України. Їхня робота охоплює важливі завдання, які допомагають війську діяти на фронті та забезпечувати його потреби. Зокрема, до напрямів роботи належать інженерна підтримка, радіаційний, хімічний і біологічний захист, топографічне та гідрометеорологічне забезпечення. Також підрозділи цього роду сил займаються розмінуванням територій і створенням інженерних загороджень.

Сили підтримки забезпечують умови для роботи інших підрозділів ЗСУ. Від їхньої роботи залежать захист військових, підготовка позицій та безпека пересування на різних ділянках фронту. Наразі в оприлюдненому указі про призначення Дмитра Ткаченка не повідомляють про причини кадрової зміни чи подальші завдання нового командувача.

Президент України Володимир Зеленський призначив бригадного генерала Олексія Коваленка командувачем Військ зв’язку та кібербезпеки Збройних сил України. Відповідний указ глава держави підписав і оприлюднив 15 вересня. До цього Коваленко понад два роки виконував обов’язки командувача цього виду військ.

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