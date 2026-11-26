Зеленський звільнив керівницю центру при РНБО
26 листопада президент Володимир Зеленський звільнив Дарію Прокоф'єву-Янчиленко з посади керівниці Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО.
Відповідне розпорядження №138/2026-рп оприлюднили на сайті президента України.
Прокоф'єву-Янчиленко призначили на цю посаду 16 листопада 2020 року. Центр забезпечує науково-аналітичний та прогнозний супровід діяльності РНБО у сфері боротьби з організованою злочинністю.
Джерело: Офіс Президента України.
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