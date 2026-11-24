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Україна не отримує необхідних обсягів ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Зеленський заявив, що затримки з постачанням виглядають так, ніби США рухаються в одному напрямку з планами Путіна щодо примусу України до невигідних компромісів.

За словами президента, Росія планує взимку завдати ударів по великих містах, зокрема Києву, Дніпру, Одесі, Харкову та Запоріжжю, щоб зламати Україну через нестачу ППО та змусити її піти з Донбасу.

Зеленський також наголосив на проблемах із супутниковим зв'язком Starshield та поставками антибалістичних ракет, назвавши таку ситуацію політично дуже неприємною для США.

Джерело: Bloomberg

Ліцензії на виробництво українських ракет Patriot у США застрягли у Пентагоні. Ймовірно через позицію до цього питання президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що загострення ситуації на Близькому Сході впливає на безпеку України та забезпечення її системами протиповітряної оборони.

Німеччина більше не може передати Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Наразі ресурс у цій країні вичерпаний. Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може роками чекати на постачання ракет для систем Patriot, адже Росія продовжує бити по енергетичній інфраструктурі та готується активніше застосовувати балістичні ракети взимку.

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