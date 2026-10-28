Зеленського нагородять найвищою відзнакою німецької землі Гессен

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Президента України Володимира Зеленського відзначать медаллю Вільгельма Лойшнера — найвищою нагородою федеральної землі Гессен у Німеччині. Відзнаку присуджують за його роль у протидії російській агресії, захисті українського суверенітету й демократичного устрою, а також відстоюванні європейських цінностей.

"Президент України Володимир Зеленський вважається одним із видатних міжнародних політичних діячів сучасності. Його невтомні зусилля задля територіальної цілісності України, свободи, демократії та інтеграції України в політичну систему основоположних принципів і цінностей Європейського Союзу зробили його далеко за межами Європи символом боротьби проти військової агресії", - заявив прем'єр-міністр Гессену Борис Райн.

Він наголосив, що нагорода адресована не лише українському Президенту, а й усьому народу України. "Водночас, ця нагорода призначена всьому українському народові, який під його керівництвом, ставши жертвою жорстокої російської агресивної війни, що порушує міжнародне право, вже майже п'ять років захищає не лише суверенітет своєї країни та життя своїх громадян, а й Європу та наші європейські цінності", - підкреслив глава земельного уряду.

Райн зазначив, що після початку повномасштабного російського вторгнення Зеленський проявив виняткову мужність, залишившись у Києві та організувавши звідти військовий опір. За його словами, це допомогло зберегти державне керівництво та єдність України в надзвичайних обставинах.

Прем'єр-міністр Гессену також високо оцінив дипломатичні зусилля українського Президента, спрямовані на захист міжнародного права, демократії, свободи та прав людини.

"Гессен стоїть на боці України. Наша солідарність є вираженням спільного переконання, що майбутнє країни не можна визначати військовою силою. Вручаючи медаль Вільгельма Лойшнера Володимиру Зеленському, ми подаємо сигнал про важливість демократичного самовизначення, європейської солідарності та захисту свободи", - заявив Райн.

Як зазначається в повідомленні, вручення медалі Вільгельма Лойшнера традиційно відбувається 1 грудня, у День конституції Гессену. Водночас конкретну дату та формат нагородження Зеленського поки не оголошено.

Про це повідомила у середу державна канцелярія Гессену.

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