Зеленського оштрафували за гру в покер

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У Сумах депутата від «Слуги народу» та директора департаменту міськради Максима Зеленського визнали винним у грі в азартні ігри. Суд призначив йому штраф у розмірі 51 гривні.

Інцидент стався в середині жовтня в одній із квартир міста. За матеріалами справи, там грали в покер. На судове засідання Зеленський не прийшов, але попередив про це суд.

Інші учасники заявили, що зібралися подивитися футбол і грали у спортивний покер на фішки для підрахунку очок. Сам депутат журналістам сказав, що не знає про справу. Іншим фігурантам також призначили штрафи по 51 гривні.

Джерело: Суспільне Суми.

Бюро економічної безпеки припинило діяльність двох нелегальних покерних клубів у Києві, які працювали без відповідних ліцензій. За даними слідства, організатори підпільного грального бізнесу отримували мільйонні прибутки, а їхню діяльність наразі розслідують правоохоронці.

Титулований український гравець у покер Андрій Новак, відомий під псевдонімом STiger, співпрацює з російським покеристом Артемом Веженковим. Обидва є співзасновниками покерної школи SV School, що викликало суспільний резонанс через позицію російського партнера щодо війни.

Федеральне журі в штаті Мериленд визнало адвоката Томаса Голдстейна винним за 12 із 16 пунктів у податковій справі, пов’язаній із його участю в покерних іграх, де він приховав мільйонні виграші. Процес тривав шість років і виявив, що Голдстейн грав у дорогі кеш-ігри по всьому світу, де його виграші сягали $51 млн, а втрати — близько $14 млн.

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