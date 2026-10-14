Зеленського вперше в історії зустрінуть почесною вартою біля резиденції прем’єра Британії

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Володимира Зеленського зустрінуть із військовими почестями біля резиденції прем’єр-міністра Великої Британії на Даунінг-стріт.

За даними британських ЗМІ, це буде перший такий випадок в історії цієї резиденції.

Про залучення парадного військового розрахунку повідомив речник британського прем’єра.

Раніше іноземних лідерів зустрічали з військовими почестями в інших місцях Великої Британії, однак безпосередньо біля резиденції глави британського уряду такої церемонії досі не проводили.

Востаннє почесну варту залучали для урочистої зустрічі президента США Дональда Трампа під час його державного візиту у вересні 2025 року.

Джерело: BBC

Президент України Володимир Зеленський разом із командою 14 жовтня 2026 року прибув із офіційним візитом до Великої Британії.

Українські переговорники запросили спецпосланців президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера на зустріч у Брюсселі найближчими днями. За даними джерел, у ній також має взяти участь президент України Володимир Зеленський.

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