Зеленського запросили до Будапешта на переговори з Мадяром

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Президент України Володимир Зеленський отримав запрошення від угорської сторони відвідати Будапешт у п’ятницю, 23 жовтня. Цього дня в Угорщині планують провести захід з нагоди 70-ї річниці Угорської революції 1956 року. Водночас українська сторона ще має підтвердити участь глави держави.

«Ми отримали запрошення. 23 жовтня відбудеться захід, присвячений 70-й річниці Угорської революції. Президент України отримав запрошення взяти участь. Побачимо», — зазначив Жовква, відповідаючи на запитання про можливий візит Зеленського до угорської столиці.

Запрошення до Будапешта надійшло на тлі потепління дипломатичних відносин між Україною та Угорщиною. Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр готуються провести свою першу офіційну двосторонню зустріч у п’ятницю вранці на полях саміту Європейського Союзу в Брюсселі.

Домовленості про час і місце переговорів досягали після кількох місяців обговорень.

У Києві розглядають цю зустріч як можливість перетворити нещодавнє дипломатичне потепління на конкретні результати у відносинах між двома сусідніми державами.

«Наші очікування дуже позитивні», — наголосив Ігор Жовква.

Він також подякував Угорщині за підтримку просування переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.

За словами заступника керівника Офісу Президента, європейська інтеграція України стане однією з центральних тем переговорів у Брюсселі.

«Ми відкрили чотири кластери, залишилося ще два, і ми впевнені, що позиція Угорщини й надалі залишатиметься такою ж конструктивною, як і досі», — заявив Жовква.

Водночас Київ прагне розширити порядок денний двосторонніх відносин і не обмежувати діалог лише питанням членства України в ЄС.

«Справді настав час сісти й поговорити», — зазначив представник Офісу Президента.

Таким чином, українська сторона розраховує обговорити ширше коло питань, які стосуються співпраці між двома країнами.

Ігор Жовква також повідомив, що Україна готова провести зустріч із Петером Мадяром у Києві. Раніше серед можливих місць переговорів обговорювали Берегове на Закарпатті, де проживає значна угорська громада.

«Він завжди був бажаним гостем у Києві, і ми, безумовно, вітали б проведення такої зустрічі в українській столиці», — сказав Жовква.

Він додав, що для переговорів можуть розглядатися й інші місця на території України.

Отже, можливий візит Володимира Зеленського до Будапешта 23 жовтня поки не підтверджений остаточно. Водночас майбутня зустріч із Петером Мадяром у Брюсселі може стати важливим етапом у розвитку українсько-угорських відносин, зокрема щодо європейської інтеграції України.

Про це в інтерв’ю Euronews розповів заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква.

Напередодні президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Брюсселя, де провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Сторони скоординували кроки щодо посилення безпеки України та розширення оборонних постачань.

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