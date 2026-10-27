Железняк розповів про зміни в оновленому проєкті постанови щодо бронювання працівників

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Оновлена редакція проєкту постанови про бронювання працівників від 23 жовтня стала м’якшою порівняно з попереднім варіантом від 9 жовтня. Водночас документ передбачає нові обмеження для окремих підприємств і організацій.

За словами Ярослава Железняка, доопрацьований проєкт постанови передбачає низку змін щодо квот бронювання, розгляду заявок і підтвердження статусів підприємств.

Оборонно-промисловий комплекс та енергетика. Для цих сфер пропонують збільшити квоту бронювання з 85% до 95%. При цьому бронювання має охоплювати всіх працівників, залучених до виробництва. Наразі для цих галузей діє 100% бронювання.

Теплопостачання та водоканали. Пропозицію знизити квоту бронювання до 60% вилучили з документа. Чинний показник залишиться на рівні 75%.

Розрахунок квоти 50%. До розрахункової бази знову пропонують включати працівників, які вже мають відстрочку.

Строки розгляду заявок. Для Координаційного центру планують установити чіткі терміни розгляду питань бронювання: до одного місяця у звичайних випадках і сім днів — у невідкладних.

Згідно з оновленим проєктом, чинні статуси та встановлені ліміти залишатимуться дійсними до завершення визначеного строку.

Також пропонують не враховувати як підставу для запровадження обмежень заборгованість, що виникла через невиплати з державного або місцевого бюджету.

Окремо передбачено закритий перелік із 13 галузей, представники яких зможуть претендувати на відповідний статус за визначеною процедурою.

Водночас освіта, наука, сфера послуг і медіа до цього переліку не увійшли. Для представників цих сфер планують зберегти можливість подавати звернення через Центр.

Оновлений документ передбачає обмеження для донорських організацій і проєктів міжнародної технічної допомоги.

На один проєкт пропонують дозволити бронювати не більше семи працівників.

Крім того, планують перевірити всі наявні статуси підприємств протягом 10 днів. Якщо критерій, на підставі якого організація отримала відповідний статус, вилучать із документа, цей статус можуть скасувати.

Ярослав Железняк також звернув увагу на положення щодо скасування статусу за рекомендацією Центру.

«Скасування статусу за рекомендацією Центру лишилось — тепер «є підставою для розгляду», зокрема за зверненнями правоохоронців», — зазначив депутат.

За словами Ярослава Железняка, документ поки не є остаточним, а його фінальну редакцію ще не підготовлено. Тому запропоновані положення можуть зазнати подальших змін до ухвалення остаточного рішення.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Раніше прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд перегляне критерії визначення критично важливих підприємств, а 100% бронювання більше не буде автоматичним навіть для енергетики та оборонної промисловості.

Кабінет міністрів України створив Координаційний центр з організації бронювання військовозобов’язаних, уточнив визначення критичної важливості підприємств і доручив переглянути галузеві та регіональні критерії. Також уряд оновив граничні обсяги бронювання для окремих категорій підприємств.

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