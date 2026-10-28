Железняк розповів, скільки заробляє на соцмережах і куди спрямовує гроші

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Народний депутат Ярослав Железняк розповів, скільки коштів отримує завдяки онлайн-трафіку, на що витрачає ці гроші та чому самостійно веде свої соцмережі. За його словами, прибуток становить близько 1000 доларів і спрямовується передусім на забезпечення роботи команди. Решту коштів депутат віддає на благодійність або вкладає у військові облігації.

Активність депутата в соціальних мережах і популярність його Telegram-каналу виникли спонтанно — на тлі відсутності офіційних трансляцій засідань Верховної Ради.

За словами Железняка, він почав пояснювати рішення парламенту простою та зрозумілою мовою, щоб виборці й представники бізнесу могли розуміти, за що саме голосують народні депутати.

Парламентар наголошує, що не прагне перетворювати свій канал на повноцінний медіахолдинг. Він розглядає його насамперед як інструмент політичної комунікації із суспільством.

Усі дописи Железняк пише особисто, тому публікації безпосередньо залежать від його графіка.

«От ми з вами зараз сидимо... І за цей час жодного поста не вийде. Тому що я це пишу. І воно тільки так працює», — наголосив депутат.

Він також пояснив, що не публікує дописів, коли проводить час із сином. Зокрема, під час вечірнього читання казок із 21:00 до 21:30 від нього не варто очікувати нових повідомлень.

Водночас у роботі команди активно використовують штучний інтелект. За словами Железняка, AI-інструменти допомагають виконувати рутинні завдання й аналізувати великі масиви даних.

Зокрема, підписки на передові моделі штучного інтелекту, такі як Claude вартістю 200 доларів, дають змогу автоматизувати технічну обробку контенту, виявлення дублікатів і опрацювання відгуків читачів.

Відповідаючи на запитання про доходи від блогерства, народний депутат зазначив, що отримує певний прибуток від соціальних мереж, однак не вважає себе лідером за охопленнями.

«Якийсь профіт маю... Це приблизно порядок 1000 доларів, і якраз іде на забезпечення команди. Тому решту ми віддаємо на благодійність або на військові облігації, якщо залишається», — пояснив Железняк.

За кількістю переглядів, за його словами, серед колег по парламенту лідирує Микола Давидюк.

Головною метою присутності в соцмережах Железняк називає не заробіток на трафіку, а можливість напряму спілкуватися із суспільством і отримувати зворотний зв’язок.

Депутат також використовує публічність, щоб привертати увагу до важливих для держави рішень — від бюджетних питань до протидії корупційним схемам.

Отже, за словами Железняка, його соцмережі залишаються передусім інструментом комунікації та впливу на суспільні процеси, а отримані кошти допомагають фінансувати роботу команди й підтримувати благодійні ініціативи.

Про це Ярослав Железняк розповів в інтерв’ю в межах проєкту «Не перебивайте» з Володимиром Куренним.

Нагадаємо, народний депутат Ярослав Железняк під час розгляду поправки щодо збільшення грошового забезпечення українських військовослужбовців заявив про необхідність підвищити зарплати парламентарям.

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