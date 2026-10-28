Железняк запропонував підвищити зарплати нардепам замість військових

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Народний депутат Ярослав Железняк під час розгляду поправки щодо збільшення грошового забезпечення українських військовослужбовців заявив про необхідність підвищити зарплати парламентарям.

«Підвищення зарплат народним депутатам — це позиція всього парламенту», — сказав Ярослав Железняк.

Обмовка пролунала під час розгляду поправки, яка стосувалася підвищення грошового забезпечення українських військовослужбовців.

За контекстом обговорення, Ярослав Железняк мав говорити про збільшення виплат військовим, однак натомість згадав зарплати народних депутатів.

Відповідний фрагмент виступу поширили в соціальних мережах. Через невдале формулювання слова парламентаря прозвучали так, ніби він виступає за підвищення виплат народним депутатам замість військовослужбовців.

Водночас ідеться саме про обмовку під час обговорення поправки щодо грошового забезпечення українських військових.

Відео з обмовкою поширили в мережі.

Нагадаємо, народні депутати не підтримали пропозицію обмежити місячні зарплати державних службовців до 80 тис. грн. Верховна Рада відхилила правку №1003 до проєкту державного бюджету на 2027 рік під час засідання в середу, 28 жовтня.

Верховна Рада підтримала проєкт держбюджету на 2027 рік у першому читанні.

Раніше бюджетний комітет Верховної Ради підтримав підвищення зарплат військовим.

Також бюджетний комітет Ради підтримав законопроєкт про військовий збір.

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