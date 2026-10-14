Жінка, яка втратила чоловіка та трьох дітей через атаку Росії, загинула в ДТП

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Поблизу селища Нова Водолага на Харківщині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула жінка. Її семимісячну дитину госпіталізували, наразі немовля перебуває під наглядом медиків. За повідомленням у заголовку, жінка раніше втратила чоловіка-ветерана та трьох дітей через російський удар.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 13 жовтня близько 17:30 на автодорозі "Нова Водолага - Вільхуватка - Рокитне - Мокре Рокитне".

"Попередньо встановлено, водійка автомобіля Ford Focus, рухаючись від Нової Водолаги в напрямку села Рокитне, не впоралася з керуванням, виїхала на праве узбіччя та допустила наїзд на дерево. Водійка автомобіля померла в кареті швидкої медичної допомоги дорогою до лікарні", - розповіли правоохоронці.

У ДТП постраждала семимісячна дівчинка, її госпіталізували до реанімаційного відділення. Також тілесні ушкодження дістав 34-річний пасажир, чоловіка у непритомному стані доставили до лікарні.

За фактом події слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Як повідомляє Суспільне, загибла водійка - Ольга Крівогуб, яка у лютому внаслідок російського удару втратила чоловіка та трьох малолітніх дітей. За словами директора лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. Мещанінова Харківської міськради Євгенія Благовещенського, дитина перебуває у стані середньої тяжкості: у неї діагностували перелом ребра, забій легень і садна.

Як повідомив керівник Нововодолжської громади Олександр Єсін, вирішується, хто опікуватиметься дитиною.

"Є двоє бажаючих забрати дитину: це рідна сестра загиблої і брат загиблого батька", - зазначив Єсін.

Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Військовий розповів про загибель майже всієї родини після удару РФ по Радушному.

Нагадаємо, російська ракета вбила багатодітну родину на Дніпропетровщині.

Після російського ракетного удару по приватному будинку в селищі Радушне на Криворіжжі 30 липня з-під завалів вдалося врятувати лише домашнього собаку на ім’я Роккі. Чотирилапого дістав журналіст місцевого видання «Свої Кривий Ріг». Решта членів багатодітної родини Воронових загинули внаслідок атаки.

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