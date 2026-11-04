Жінки, які створюють можливості: як Women’s Progress об’єднує українську спільноту

Бранчі-нетворкінги у різних містах України поєднують експертні розмови, нові знайомства та підтримку жіночих ініціатив.

У світі, де професійний розвиток дедалі більше залежить не лише від знань, а й від оточення, особливого значення набувають спільноти. Всеукраїнська жіноча платформа Women’s Progress створює простір для жінок, які розвивають власну справу, будують кар’єру, шукають однодумиць і готові ділитися досвідом.

Формат зустрічей поєднує виступи запрошених експерток, живі дискусії та нетворкінг. Тут говорять про гроші й підприємництво, особистий бренд, самореалізацію та рішення, які допомагають рухатися вперед. А головне — знайомляться з людьми, з якими може розпочатися новий проєкт, співпраця або дружба.

Від особистого розвитку до стратегії бізнесу

Засновниця Women’s Progress Лілія Дученко розвиває платформу навколо ідеї жіночої підтримки, навчання та взаємного посилення. Події відбуваються в різних містах України, зокрема в Києві, Львові та Одесі. Кожна зустріч має власну тему, але незмінною залишається мета — дати жінкам практичні знання й можливість бути почутими.

Серед тем заходів — «Жінка, яка створює», «Жінка, яка дозволяє собі гроші», «Жінка, яка зростає», «Жінка, яка продає» та «Жінка, яка мислить стратегічно». Такий підхід дозволяє говорити про розвиток комплексно: від внутрішньої впевненості до фінансових рішень і довгострокових планів.

Замість формальних лекцій організатори роблять акцент на практичних кейсах, відкритих розмовах і досвіді жінок, які самі проходили шлях професійних змін.

Сила відкритої розмови

Прикладом такого формату став бранч-нетворкінг «Жінка, яка продає», який відбувся 18 жовтня 2026 року в київському ресторані-музеї Остання Барикада. Зустріч об’єднала підприємиць та експерток навколо теми продажів, фінансів і зростання власної справи.

Лілія Дученко, бізнес- та бренд-стратегиня, запропонувала учасницям подивитися на бізнес без ілюзій. У центрі її виступу були вартість власної роботи, прибутковість та різниця між великими оборотами й реальним фінансовим результатом. Адже збільшення продажів не завжди означає зростання прибутку.

Особливу увагу на київському бранчі приділили живому обговоренню з Лілією Дученко та Наталі Росс. Замість ідеалізованих історій успіху гості почули розмову про щоденну роботу над бізнесом, особисті рішення та досвід, який допомагає рухатися вперед.

Йшлося про підприємницькі виклики, цінність власної роботи, ризики та помилки, що можуть супроводжувати розвиток власної справи. Такі відкриті розмови показують бізнес не лише через перемоги, а й через шлях, який стоїть за результатом.

Ведучою та модераторкою заходу стала Вікторія Половко — PR-менеджерка Women’s Progress, ведуча й модераторка подій. Вона знайомила гостей зі спікерками, підтримувала діалог і допомагала перетворити виступи на живу розмову з аудиторією.

Нетворкінг, емоції та партнерства

Цінність подібних зустрічей не обмежується сценою. Під час перерв і неформального спілкування учасниці діляться контактами, обговорюють власні ідеї та знайомляться з майбутніми партнерками. Для когось це можливість знайти клієнтів, для когось — підтримку чи новий напрям розвитку.

У проведенні зустрічі взяли участь партнери Froobook, Smile Hunter, Sweet Beauty Family, Darya Teleshko, ресторан-музей Остання Барикада та інформаційний партнер UA.News. Партнерства допомагають розширювати можливості подій та знайомити учасниць із локальними брендами й сервісами.

Спільнота, яка продовжує зростати

Після жовтневої зустрічі в Києві Women’s Progress продовжила серію тематичних подій. 1 листопада 2026 року бранчі платформи відбулися одразу у двох містах — Львові та Києві. Проведення зустрічей у різних містах відображає головну ідею платформи: підтримка й розвиток важливі для жінок незалежно від міста, професії чи етапу кар’єри.

Women’s Progress — це не просто календар бранчів. Це середовище, де можна поставити запитання, поділитися сумнівами, отримати практичну пораду та зустріти людей, які розуміють твої прагнення. Саме з таких розмов часто починаються найважливіші зміни.

Організатор: Всеукраїнська жіноча платформа Women’s Progress — @women_s_progress

Засновниця: Лілія Дученко — @liliaduchenko

Фото: @vira_v_moment

Матеріал підготувала: Вікторія Половко

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