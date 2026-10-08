Житель Рівненщини отримав понад 5 років за крадіжку у співмешканки

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44-річний житель села Здовбиця обікрав свою 47-річну співмешканку, скориставшись її відсутністю. Чоловік викрав мобільний телефон, паспорт і банківські картки.

Однією з карток він скористався, розрахувавшись у магазині за алкоголь. Наступного дня поліцейські розшукали зловмисника та вилучили викрадене майно.

З’ясувалося, що чоловік уже мав судимість за домашнє насильство щодо цієї ж жінки та перебував під наглядом у межах призначеного покарання.

Суд визнав його винним і призначив 5 років та 1 місяць позбавлення волі. Під варту чоловіка взяли просто в залі суду.

Джерело: Поліція Рівненської області

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