Жителі Києва та ще трьох міст повідомляли про загадкові сильні поштовхи вночі

У ніч проти 10 листопада мешканці Києва, Житомира, Дніпра та Вінниці скаржилися на потужні вібрації й гучні звуки, схожі на вибухи або землетрус . Офіційного підтвердження сейсмічної активності наразі немає, причини незвичного явища встановлюють.

Інформація про незвичні поштовхи та гучні звуки, схожі на вибухи, з'явилася в моніторингових і місцевих Telegram-каналах після 00:00 10 листопада за київським часом. Зокрема, про такі явища повідомляли жителі Бучанського району Київщини, Глевахи, Теремків і Борщагівки, а також Житомира, Вінниці та Дніпра.

Водночас упродовж години перед появою цих повідомлень на Київщині не фіксували ворожих повітряних цілей. У моніторингових каналах припустили, що звуки, які люди сприйняли як вибухи, могли бути пов'язані з підземними поштовхами.

Найсильніші коливання, за словами очевидців, відчували на Вінниччині. Місцеві жителі розповідали, що прокидалися через тремтіння будинків, а налякані діти починали плакати.

«Підземні поштовхи відчули по всій Вінницькій області, а від коливань навіть попрокидались та почали плакати маленькі діти», — йдеться в одному з повідомлень.

Деякі люди також повідомляли, що через вібрацію в їхніх оселях самі відчинялися двері та обсипалася стеля. А частина мешканців згаданих міст не помітила жодних незвичних явищ.

Поки що немає точної інформації про причини незвичних поштовхів і про те, чи мають повідомлення з різних населених пунктів спільне походження. Офіційного підтвердження землетрусу також не надходило.

Раніше на Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,2.

До цього у Румунії зафіксували потужний землетрус, поштовхи дійшли до Українию.