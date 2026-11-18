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Пошкодження Керченського мосту спричинило на окупованому півострові черги на АЗС, занепокоєння через можливі перебої з постачанням пального та скасування туристичних бронювань. Водночас частина кримчан не приховує задоволення від чергової поразки російських окупантів, хоча відкрито демонструвати такі емоції небезпечно.

За словами місцевих мешканців, після появи інформації про руйнування мосту в ніч на вівторок, 17 листопада, на кримських автозаправках утворилися черги. Люди поспішали запастися бензином, побоюючись перебоїв із постачанням пального з материкової Росії. Хоча вже в середу вранці бензин знову з'явився на деяких АЗС, ажіотаж не зник.

Окупаційна влада та підконтрольні їй блогери намагалися заспокоїти населення, запевняючи, що пошкодження швидко усунуть. Однак, як розповідають співрозмовники видання, такі заяви не переконали багатьох жителів півострова.

Наслідки відчуває і туристична галузь. За словами працівниці сімферопольської туристичної агенції, росіяни вже почали скасовувати бронювання на новорічні канікули та вимагати повернення грошей. Власник мініготелю поблизу Судака також повідомив про перші скасування бронювань і висловив побоювання щодо зимового та наступного літнього сезонів.

Водночас реакція кримчан неоднозначна. Частина людей радіє пошкодженню мосту, але водночас усвідомлює можливі побутові та економічні наслідки. Зокрема, проблеми можуть виникнути з поверненням дітей, які навчаються за межами півострова, поїздками до родичів, постачанням товарів і роботою туристичного бізнесу.

Деякі жителі Криму, які підтримують Україну, через небезпеку відкрито висловлювати свої погляди запрошують друзів і родичів «на святкову каву», не пояснюючи справжньої причини зустрічі.

Співрозмовники CEMAAT також зазначають, що пошкодження мосту не стало для них несподіванкою. Деякі кримчани припускали, що він рано чи пізно зазнає нових ударів, зокрема після атак на російські танкери та енергетичні об'єкти.

Одна з мешканок Сімферополя зізналася, що найбільше її здивувала не сама подія, а відсутність сильних емоцій після того, як довгоочікуване пошкодження мосту нарешті сталося. За її словами, попри багаторічні заяви російської пропаганди про захищеність споруди, її руйнування сприйняли майже буденно.

Про настрої жителів Криму повідомляє видання CEMAAT.

Раніше у мережі опублікували відео падіння арки Керченського мосту.

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під ударом. Про атаку повідомив гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов, зазначивши, що рух транспорту мостом тимчасово припинили.

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під атакою. OSINT-ресурси повідомляють про ймовірне падіння автомобільної арки переправи у воду, тоді як призначена РФ окупаційна влада Криму оголосила про зупинення руху транспорту мостом.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним Мадяр опублікував зображення безпілотників, які використали для ураження Керченського мосту 17 листопада. Він також розкрив підрозділи, залучені до спільної операції.

Російський диктатор Володимир Путін зустрівся з міністром транспорту Дмитром Ядровим невдовзі після атаки безпілотників на Кримський міст, однак не поцікавився наслідками удару. Натомість під час зустрічі в Кремлі обговорювали розвиток транспортної галузі та покращення залізничних перевезень, хоча через атаку поїзди затримувалися на кілька годин.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков уперше прокоментував наслідки атаки на Кримський міст, яка сталася 17 листопада. За його словами, переправу планують відновити.

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