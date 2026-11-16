Жителя Конотопа засудили до понад шести років ув’язнення за збут наркотиків

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48-річний чоловік неодноразово продавав заборонені речовини. У вересні 2023 року він намагався передати до СІЗО канабіс та амфетамін, сховавши їх у тюбику зубної пасти.

Навесні 2024 року правоохоронці задокументували ще два випадки збуту амфетаміну.

В одному з них чоловік залучив до розповсюдження знайомого, який через захворювання є неосудним.

Суд призначив йому 6 років і 1 місяць ув’язнення з конфіскацією майна. До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Джерело: Сумська обласна прокуратура



У Києві судитимуть 33-річну жінку, яка ховала наркотики серед одягу

У Києві затримали молодиків, які під час прогулянки розповсюджували наркотики .

26-річного жителя Хмельницького, який був учасником організованої групи з продажу наркотиків, засудили до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок ухвалили на підставі угоди про визнання винуватості, укладеної з прокурором.

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