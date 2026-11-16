Жителя Конотопа засудили до понад шести років ув’язнення за збут наркотиків
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48-річний чоловік неодноразово продавав заборонені речовини. У вересні 2023 року він намагався передати до СІЗО канабіс та амфетамін, сховавши їх у тюбику зубної пасти.
Навесні 2024 року правоохоронці задокументували ще два випадки збуту амфетаміну.
В одному з них чоловік залучив до розповсюдження знайомого, який через захворювання є неосудним.
Суд призначив йому 6 років і 1 місяць ув’язнення з конфіскацією майна. До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.
Джерело: Сумська обласна прокуратура
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