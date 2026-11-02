Жителя Нікополя засуджено за співпрацю з ФСБ РФ та передачу військових даних

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Суд призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна 43-річному мешканцю Нікополя Дніпропетровської області за вчинення державної зради. За доведенням Дніпропетровської обласної прокуратури чоловік добровільно співпрацював із Федеральною службою безпеки РФ.

Слідство встановило, що в липні 2025 року обвинувачений розпочав підривну діяльність проти України, збираючи та передаючи ворожій спецслужбі через Telegram інформацію про місця дислокації Збройних сил України, підрозділів Державної прикордонної служби, районної поліції та точні локації запуску українських безпілотників. У ході судового розгляду фігурант повністю визнав свою вину за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Наразі триває процес апеляційного оскарження ухваленого вироку.

Джерело: Дніпропетровська обласна прокуратура.

Нагадаємо, СБУ затримала жінку, яку підозрюють у роботі на спецслужби РФ.

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